США могут ввести 200% пошлину на российский алюминий — Bloomberg 7 февраля, 12:11 США могут ввести огромные пошлины на российский алюминий (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

Белый дом может ввести 200% пошлину на российский алюминий, что фактически обрушит поставки металла в США.

Соединенные Штаты готовятся ввести 200% пошлину на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы оказать давление на Москву в связи с приближением годовщины вторжения в Украину.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что такие пошлины фактически положили бы конец импорту металла из России в США.

По словам собеседников агентства, президент США Джо Байден еще не дал официальный толчок инициативе, и в Белом доме были опасения по поводу сопутствующего ущерба для промышленности США, включая аэрокосмическую и автомобильную.

Инициатива обдумывалась в течение нескольких месяцев. Как отмечает агентство, такие высокие тарифы фактически прекратили бы импорт российского алюминия в США. РФ остается вторым по величине производителем этого металла в мире после Китая.

Срок принятия решения может отложиться на более поздний срок, добавляет один из собеседников издания.

Как отмечается, РФ была важным источником алюминия для рынка США. В основном речь шла о товарах с добавленной стоимостью, а не оптовой продукции.

Ранее на РФ приходилось 10% от общего объема импорта алюминия в США, сейчас эта сумма упала до чуть более 3%.

Импорт алюминия из РФ упал почти до нуля после того как Bloomberg сообщил, что Белый дом рассматривает рассматривать полный запрет на импорт российского алюминия.

