Никому не нужен. Алюминий Дерипаски Rusal отправили на склады Лондонской биржи металлов в Корее 19 октября, 17:57 Алюминий компании Rusal, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, отправили на склады Лондонской биржи металлов в Корее (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Трейдер Glencore поставил значительное количество алюминия компании Rusal, принадлежащий российскому олигарху Олегу Дерипаске, на зарегистрированные склады Лондонской биржи металлов (LME) в Южной Корее.

Как сообщает Reuters, поставки на склады LME подчеркивают трудности, с которыми сталкивается Русал, поскольку контракты 2022 года истекают, а покупатели избегают российского металла по контрактам 2023 года.



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Некоторые покупатели алюминия и конечные потребители в транспортной, строительной и упаковочной промышленности не хотят, чтобы алюминий Rusal был в их продукции. Нежелательный металл, такой как алюминий Русала, попадает обычно в систему LME, рынок последней надежды для потребителей и производителей.

Сколько алюминия было доставлено компанией на склады LME неизвестно.

В прошлую среду, 12 октября, цені на алюминий возрасли более чем на 7% на фоне новостей, что администрация Байдена рассматривает ограничение импорта российского алюминия как возможный ответ на эскалацию РФ войны в Украине.

Русал — крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, на долю которого приходится 6% мировых поставок, оцениваемых в этом году примерно в 70 миллионов тонн.