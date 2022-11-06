Несмотря на «зерновой коридор». Почему украинские экспортеры продолжат возить аграрные грузы через порты Дуная и по железной дороге 6 ноября, 10:40 Эксклюзив НВ Паром через реку Дунай (Фото:Измаил.Сity)

Как изменился экспорт аграрных грузов через дунайские порты и западную границу Украины и удастся ли его сохранить во время работы «Зерновой инициативы» ООН?

Экспорт зерна и других аграрных грузов продолжится через речные порты Дуная и западную границу Украины даже при полноценной работе, так называемой, «Зерновой инициативы» в портах Черного моря. Об этом говорится в статье НВ Бизнес Зерновой коридор Эрдогана. Почему Путин не смог остановить экспорт из морских портов Украины и какие еще пути доступны украинскому бизнесу?

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Возможности для экспорта по этим путям уже существенно увеличились. «Порты Дуная стали основным водным путем для агроэкспорта и нам удалось нарастить их пропускную способность до 1,5 млн тонн в месяц», — рассказывает заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. По данным Министерства, грузооборот дунайских портов за 9 месяцев 2022 составил более 11 млн тонн, что в 3,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Также происходят изменения и на западной границе. «Мы нарастили логистические мощности УЗ и автотранспорта через сухопутные переходы более чем в 2 раза [по сравнению с февралем 2022 года]», — рассказывает Юрий Васьков. По его словам, железная дорога экспортировала в сентябре 1,2 млн. тонн продовольствия, что на 200 тыс. тонн больше, чем в августе. На автотранспорт в сентябре пришлось 0,64 млн. тонн.

Специалисты по логистике, опрошенные НВ Бизнес, считают, что экспортеры уже не смогут отказаться от наработанных маршрутов. Например, через порты Рени и Измаил на Дунае будут экспортировать нишевую продукцию (семечку и шрот) или небольшие корстерные партии пшеницы и кукурузы. А западные автомобильные и железнодорожные переходы будут работать, в том числе благодаря тому, что европейские логистические компании привыкли к работе с грузами из Украины.

Поэтому в МИУ констатируют развитие железнодорожной инфраструктуры на границе с ЕС у узловых станций. Также в министерстве планируют увеличить мощность портов на Дунае до 25 млн. тонн грузов в год.