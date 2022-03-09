Французы. Машиностроительный концерн Alstom прекратил поставки в Россию 9 марта, 13:55 Цей матеріал також доступний українською Локомотив Alstom (Фото:mintrans.news)

Машиностроительный концерн Alstom прекратил поставки в Россию. Но у них еще есть доля в российском машиностроительном предприятии Трансмашхолдинг.



Французский машиностроительный концерн Alstom заявил о прекращении продаж в Россию. «Группа будет соблюдать все применимые санкции и законы и приняла решение приостановить все поставки в Россию», — говорится в сообщении Alstom.

В компании также подтвердили приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в России.



В сообщении отдельно отмечается, что Alstom владеет 20% акций российской машиностроительной компании Трансмашхолдинг (ТМХ). Это производитель локомотивов и железнодорожного оборудования. «Между Alstom и ТМХ не было ни материальной деловой, ни оперативной связи. Балансовая стоимость будет переоценены в рамках закрытия счетов за 2021/22 финансовый год», — сообщили в Alstom.

В финансовом отчете Alstom за первое полугодие 2021/22 г. балансовая стоимость доли Alstom в ТМХ составила 482 млн евро. Вклад ТМХ в чистую прибыль Alstom составил -2млн евро (то есть убыток).



Отдельно во французской компании сказали о приостановке переговоров с Укрзализныцей (УЗ) по поставке локомотивов. «Alstom выразила свою глубокую солидарность с УЗ в это драматическое время», — сообщили в компании.

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