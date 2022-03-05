В Италии арестовали яхты российских олигархов Мордашова и Тимченко — Reuters
Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)
Полиция Италии арестовала яхту, принадлежащую российскому подсанкционному миллиардеру Алексею Мордашову. То же самое скоро сделают с яхтой еще одного приближенного к главе Кремля олигарха Геннадия Тимченко, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Как пишет агентство, 65-метровую суперяхту Lady M владельца Северстали Мордашова конфисковали в порту города Империя.
Другая яхта Lena, принадлежащая владельцу инвестиционной компании Volga Group Геннадию Тимченко, также была заблокирована в Империи и вскоре ее арестуют, рассказал собеседник Reuters.
Как пишет La Repubblica, по оценкам ЕС, стоимость двух яхт составляет 140 млн евро.
Ранее на этой неделе в Германии арестовали яхту российского миллиардера Алишера Усманова за $600 млн, во Франции — яхту главы Роснефти Игоря Сечина.
Из-за начала полномасштабной войны России в Украине против российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко ЕС ввел санкции.
2 марта американский президент Джо Байден заявил, что Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу по расследованию преступлений российских олигархов.
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