В Италии арестовали яхты российских олигархов Мордашова и Тимченко — Reuters

5 марта, 01:49
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Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin)

Полиция Италии арестовала яхту, принадлежащую российскому подсанкционному миллиардеру Алексею Мордашову. То же самое скоро сделают с яхтой еще одного приближенного к главе Кремля олигарха Геннадия Тимченко, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как пишет агентство, 65-метровую суперяхту Lady M владельца Северстали Мордашова конфисковали в порту города Империя.

Другая яхта Lena, принадлежащая владельцу инвестиционной компании Volga Group Геннадию Тимченко, также была заблокирована в Империи и вскоре ее арестуют, рассказал собеседник Reuters.

Как пишет La Repubblica, по оценкам ЕС, стоимость двух яхт составляет 140 млн евро.

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Ранее на этой неделе в Германии арестовали яхту российского миллиардера Алишера Усманова за $600 млн, во Франции — яхту главы Роснефти Игоря Сечина.

Из-за начала полномасштабной войны России в Украине против российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко ЕС ввел санкции.

2 марта американский президент Джо Байден заявил, что Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу по расследованию преступлений российских олигархов.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Россия Италия Олигархи Геннадий Тимченко Яхта Алексей Мордашов. Война России против Украины

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