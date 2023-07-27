Алексей Чернышов: Нафтогаз работает над увеличением добычи украинского газа 27 июля, 20:36 Новости компаний НАК «Нафтогаз Украины»

Группа Нафтогаз налаживает сотрудничество с энергетическими компаниями США, чтобы существенно увеличить внутреннюю добычу газа в Украине благодаря современным технологиям.

Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов во время встречи с председателем энергетического комитета Сената США Джо Менчин.

«Благодарен Джо за инициативу продвигать Группу Нафтогаз как важного игрока европейского энергетического рынка и предложение наладить более плотный диалог с американским энергетическим бизнесом»,— сообщил Алексей Чернышов.

Видео дня

Кроме того, стороны обсудили шаги, которые необходимы для взыскания компенсации с России за захват активов в Крыму.