Алексей Чернышов: Нафтогаз работает над увеличением добычи украинского газа
НАК «Нафтогаз Украины»
Группа Нафтогаз налаживает сотрудничество с энергетическими компаниями США, чтобы существенно увеличить внутреннюю добычу газа в Украине благодаря современным технологиям.
Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов во время встречи с председателем энергетического комитета Сената США Джо Менчин.
«Благодарен Джо за инициативу продвигать Группу Нафтогаз как важного игрока европейского энергетического рынка и предложение наладить более плотный диалог с американским энергетическим бизнесом»,— сообщил Алексей Чернышов.
Кроме того, стороны обсудили шаги, которые необходимы для взыскания компенсации с России за захват активов в Крыму.