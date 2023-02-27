Глава правления Укрзализныци Камышин уходит в отставку 27 февраля, 17:27 Александр Камышин, председатель правления Укрзализныци (Фото:Укрзализныця / Facebook)

Глава правления Укрзализныци Алекандр Камышин уходит в отставку. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале в понедельник, 27 февраля.

По словам Камышина, они вместе с вице-премьером Александром Кубраковым приняли решение, что он возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

«Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что в компании и дальше все будет хорошо. Благодарен президенту Зеленскому и вице-премьеру Кубракову за высокую оценку моей работы на позиции», — написал он.

Видео дня

Камышин до этого сообщил, что до конца 2023 года Укрзализныця планирует создать компанию-грузоперевозчика, которая будет работать в сфере грузоперевозок в Европе.

Правительство Украины назначило Александра Камышина председателем правления Укрзализныци на четыре года 24 марта 2022 года. До этого он работал в статусе и.о.