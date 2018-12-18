Александр Денисов о том, как создавалось футбольное телевидение в Украине Сегодня, 16:45 51 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Александр Денисов, Директор телеканалов «Футбол 1» / «Футбол 2» фото: пресс-служба каналов Футбол1 / Футбол2

Директор телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» рассказал, как 10 лет назад в Украине создали первое футбольное телевидение, особенностях работы с футбольным контентом и управления творческим коллективом.

Каким вы представляли себе канал «Футбол» перед запуском 10 лет назад? Расскажите, как все начиналось и с какими сложностями вы столкнулись на старте.



Всегда интересно вспоминать с чего все начиналось. Было непросто, ведь аналогов не существовало. Невозможно было взять пример, почерпнуть опыт, найти специалистов, такого количества журналистов и комментаторов. Наверно было бы легче, если бы рядом были другие каналы и мы двигались параллельно. Но именно мы стояли у истоков создания первого футбольного телевидения в Украине и главная сложность, с которой мы на тот момент столкнулись – это отсутствие практического опыта. Все что мы на тот момент умели делать – это отдельные трансляции или еженедельные программы. Но это не сопоставимые вещи в сравнении с 24-х часовым телеканалом. Сразу появляется огромный объем работы, связанный с закупкой лицензий, соблюдением авторских прав, подбором персонала на разные уровни. Если копнуть еще глубже, то на момент запуска у нас не было ничего, даже эфирной аппаратной. Мы арендовали помещение из которого выходили в эфир. Всю технику также арендовали у внешних подрядчиков. Мы начинали вещать 10 лет назад не имея ничего.

Вторая большая проблема – у нас не было контента. Можно долго говорить о запуске, но в эфир ты не выйдешь, не имея прав на показ матчей. Все лицензии на главные футбольные турниры на тот момент были заняты. Усугубляло ситуацию и то, что нас никто не знал на рынке прав. А люди там достаточно консервативные. Они всегда рады видеть новичков, но никогда не поверят тебе, пока не увидят выполнение обязательств: финансовых и любых других, которые ты берешь на себя приобретая права. Мы начинали с показа матчей чемпионатов Португалии и Шотландии, которые относятся к лигам второго футбольного эшелона. А первым топовым чемпионатом, который нам удалось приобрести была испанская ЛаЛига. Это было большой радостью и воодушевлением для нас. Но ничто не сравнится по ощущениям с тем, когда звонит УЕФА и говорит: «Вы победили в тендере на трансляцию матчей Лиги чемпионов». Для транслятора стать правообладателем этого мега контента, как для футбольного клуба выиграть этот турнир. Такие же незабываемые эмоции испытывали мы в тот момент. Конечно за эти 10 лет были разные звонки, и со словами «Вы проиграли в тендере». Это всегда большой удар для всех. Но слава Богу, чаще звонили с хорошими новостями.

Какое самое главное достижение и самый яркий момент в жизни канала «Футбол» за 10 лет? Какой матч был самым смотрибельным за все время?

Нам в какой-то степени повезло, что так сложились обстоятельства и за эти 10 лет канал прошел те события, о которых мы и мечтать не могли, когда задумывался канал в 2008 году. Промежуток в 10 лет для телевидения не такой большой срок, но за эти годы Украина получила ЕВРО-2012 и финал Лиги чемпионов, «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. События, которые мы не только показывали и максимально освещали, но и непосредственно участвовали в производстве. Мы должны быть очень довольны первой десятилеткой канала «Футбол» и хочется, чтобы следующие 10 лет получились не менее яркими, как для украинского футбола, так и для канала в целом.

Если говорить о самом ярком событии, то ЕВРО-2012 был первым большим вызовом для нас. Важно отметить, что на заре работы наших каналов мы прочувствовали момент и правильно сформулировали для себя главною цель – украинский футбол. Несмотря на успешность западных лиг, где играют лучшие клубы и футболисты, нашего болельщика в первую очередь интересует отечественный футбол. Именно он стал фундаментом наших каналов, с него началось наше собственное производство: программы, студии и все остальное. Поэтому, когда пришло время ЕВРО-2012, мы уже были во всеоружии. У нас уже был нужны штат персонала и возможность делать большое количество программ. Тогда мы запустили такой масштабный проект, как «Великий футбол». На момент запуска он не имел аналогов и на данный момент в Украине не существует программ такого уровня. На каждый эфир в студию приходили звезды первой футбольной величины. Рейтинги программы были огромными, а матчи сборной Украины на ЕВРО-2012 стали самыми смотрибельными в истории каналов «Футбол».

ЕВРО-2012 было первой вехой, после которой мы на многие годы стали самым надежным и единственным, на сегодняшний момент, партнеров УЕФА в Украине. И мы владеем самым главным и востребованным футбольным контентом. Это и национальная сборная, и клубные турниры.

Вы успешный менеджер, который каждый день работает с творческими людьми, поделитесь секретами управления таким коллективом?

Основной менеджмент канала – это люди, которые работаю на канале все 10 лет. Бывают такие случаи в музыке, рок-группа образовалась и всю жизнь они играют вместе. Так и у нас. Первые люди, которые пришли: это и Иван Гресько (прим. Шеф-продюсер канала), который взял на себя функции контроля за качеством трансляций, разработку и запуск студий; Евгений Садовой (прим. Начальник отдела планирования программ), который работал над сеткой и правильно ее выстраивал с учётом интересов нашего зрителя; Роман Бориско (прим. Заместитель директора по административной деятельности), который взял на себя функцию отношения с международными агентствами и всю административную часть канала. Параллельно шел набор журналистов, ведущих, комментаторов.

В силу своих функций я остаюсь как менеджером, так и журналистом. С одной стороны, по воскресеньям я ведущий программы и это подразумевает не просто прийти в эфир, а в течение недели иметь встречи с творческим коллективом для обсуждения задач. Творческие встречи – это совершенно другой градус, совсем другое настроение и другая риторика.

Когда занимаешься административной деятельностью, например, участвуешь в тендере на покупку прав и стремишься получить нужный контент за оптимальную цену, используешь для этого весь накопленный опыт и добиваешься успеха, ты испытываешь одну палитру чувств, удовольствие от того, что канал обеспечен нужным контентом на несколько лет вперед. А когда у тебя получается хороший эфир с интересными сюжетами и зрителям он нравится, его долго обсуждают, ты также испытываешь положительные эмоции. Это вроде бы две параллельные истории, но в тоже время в них много общего. И благодаря многолетнему опыту у меня легко получается переключаться с административной работы на творческую, это уже коробка автомат.

Как изменился ваш зритель за это время?

Телезритель все меньше готов стандартно приходить только на диван и включать телевизор. Он максимально использует «второй экран»: смартфон, планшет и другие девайсы. Для нас важно всегда быть рядом со зрителем и использовать весь набор современных технологий, чтобы доставить весь наш контент туда, где зритель находится в данный момент, делать это максимально оперативно и по всем типам связи: спутник, IPTV, цифровые платформы. Это касается не только прямых трансляции, но и всего нашего контента: новости, хайлайты матчей, программы. Наш зритель знает, что если пропустил гол, то не нужно ждать повтора, видео спустя короткий промежуток времени появится на нашем YouTube канале и ему придёт push-уведомление. Даже когда он спит, мы доставим ему тот контент, который он захочет посмотреть утром.

Какая самая сложная ситуация была за годы управления каналами и самое важное решение?

Самое важное, что в непростой экономический период канал не исключил из сетки вещания украинский футбол. Более того, мы ни на грамм не снизили качество трансляций. И на сегодняшний день все знают, если трансляция идет на каналах «Футбол» – это будет трансляция высшего качества. Мы продолжаем заключать контракты с большинством клубов, поддерживая их, транслируя контент на канале и таким образом вкладывая в развитие и популяризацию украинского футбола. Сейчас в нашем пуле 9 клубов. Самый сложный период был, когда переговоры с клубами шли на уровне – кто и как сможет договориться. Не было четкого понимания, почему мы должны именно столько платить за покупку прав. Все было достаточно размыто. Принимались ситуативные решения. Какой-то клуб получал больше, какой-то меньше. Мы же создали свою систему: выровняли все клубы по базовому платежу за подписание контракта и участие в чемпионате (т.е. все клубы получают одинаковое количество денег от транслятора), далее все зависит от клуба, чем выше место он займет в чемпионате, тем больше денег заработает. Теперь клубы напрямую заинтересованы брать очки, потому что от них зависят денежные бонусы. Когда мы предложили эту схему клубам, она решила очень много конфликтов. Потому что все оказались в равных условиях. Но в тоже время каждый клуб имеет возможность заработать больше других, если команда будет хорошо выступать. Теперь результат зависит от футболистов и тренера, а не от того, как менеджер клуба договорится с транслятором. Ну естественно нам всегда приятно по итогам сезона поздравлять клубы с дополнительными бонусами, которые мы им выплачиваем. Соответственно и им приятно видеть результат своего труда на футбольном поле.

Репутация для нас важнее всего. Мы всегда выполняли все свои обязательства. Все бизнес партнеры знают, что работа с каналами «Футбол» – это гарантия стабильности и выполнения всех обязательств. Наша репутация помогает нам как на международных рынках, так и в отношениях с Федерацией Футбола Украина и Украинской Премьер-лигой. У нас не было ни одного случая, когда бы мы не заплатили клубу или кого-то обманули. Клубы заинтересованы с нами сотрудничать, потому что знают, работая с нами они получат все средства, прописанные в контракте. Многие научены горьким опытом сотрудничества с другими каналами. Естественно параллельно все клубы максимально заинтересованы в том, чтобы их показывали красиво, ведь от этого зависит, как они будут выглядеть для своих болельщиков. Для этого мы используем качественную технику и задействуем максимальное количество камер. Мы единственные кто производит и транслирует матчи Украинской Премьер-лиги в HD качестве. Это тоже имеет большое значение, как для наших зрителей, так и для распространения контента зарубеж.

Что для вас значит канал «Футбол»? Чем бы вы занимались, если бы жизнь не связала вас с футболом?

Канал «Футбол» – это моя жизнь. Теперь я точно могу сказать, что не знаю, чем бы занимался, если бы он не появился в моей жизни. Телеканал «Футбол» – это большая семья. Люди приходят на канал не просто как на работу, ими движет глобальная идея любви к футболу, к тому как его показать, как о нем рассказать, как его проявить. Это в большей степени житейская история, всех нас объединил канал «Футбол» и любовь к футболу как таковому. Когда ты что-то любишь, тогда не нужно искать в себе мотивацию. Это как заниматься бегом, если ты это любишь, то не ищешь дополнительных причин, чтобы встать утром и пойти на пробежку.