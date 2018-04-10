Акции российского алюминиевого гиганта рухнули из-за санкций США

Акции алюминиевого гиганта Rusal российского Олигарха Олега Дерипаски продолжили терять в стоимости после обвала котировок компании на фоне введения американских санкций.

Об этом свидетельствуют данные Гонконгской биржи, передает ТАСС.

В первые минуты операций они подешевели на 8,7% - до 2,1 гонконгского доллара за единицу.

Отметим, что состояние Дерипаски на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было $6,7 млрд.

Международные торговые дома перестали покупать алюминий у UC Rusal Дерипаски после того, как котировки компании обрушились на фоне введения американских санкций.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.