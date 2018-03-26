Акции Мотор Сич продали с аукциона по рекордной цене

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по итогам аукциона на фондовой бирже Перспектива (Днепр) продал 4,917 тыс. акций (0,23% ценных бумаг в обращении) Мотор Сичи (Запорожье) за 29, 5 млн грн.

Как пишет Интерфакс-Украина, во время аукциона, в котором было зарегистрировано три участника, было сделано 202 шага, по итогам которых стоимость акций возросла на 40,6% - до рекордных 6 тыс/шт.

Также отмечается, что акции Мотор Сичи во время торгов в понедельник подорожали на фондовой площадке Украинская биржа (УБ) на 3,09% - до 5 тыс/ шт., на ПФТС – на 0,25% - до 4,9 тыс/шт.

Мотор Сич - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АТ Business House Helena (Панама).

Напомним, что 21 марта на Украинской бирже состоялся аукцион по продаже акций компании Мотор Сич. Тогда было продано почти 5 тыс. акции запорожского предприятия.

Отметим, что в 2017 году Мотор Сич увеличила прибыль на 52% (1,1 млрд грн) - до 3,1 млрд грн.