Акции Kodak взлетели после новости о запуске криптовалюты для фотографов

Американский производитель фотооборудования Kodak объявил о партнерстве с британской компанией WENN Digital для разработки собственной криптовалюты KODAKCoin.

Об этом сообщила Kodak.

После этого акции Kodak подскочили в цене почти на 120%, передает агентство Интерфакс-Украина.

Kodak организует цифровую зашифрованную базу данных, где фотографиям будет присвоен идентификатор, связывающий их с конкретным автором. Система будет работать на основе blockchain. Когда фотография из базы будет использоваться в коммерческих целях, автору будет выплачиваться вознаграждение в виде токенов KODAKCoin.

Кроме того, как отмечает businesswire, Kodak и WENN также запускают платформу управления изображениями KODAKOne.

Используя технологию blockchain, платформа KODAKOne создаст зашифрованный цифровой регистр прав собственности для фотографов, чтобы зарегистрировать как новые, так и архивные работы, которые они могут затем лицензировать на платформе.

Предполагается, что первичное размещения токенов криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO) состоится 31 января 2018 года.

"Для многих термины "блокчейн" и "криптовалюта" являются лишь популярными словами, но для фотографов они могут стать ключом к решению проблем, которые казались неразрешимыми", - заявил CEO Kodak Джефф Кларк.

Kodak была основана в 1888 году. В свое время компания была лидером рынка фотооборудования, однако затем утратила позиции в конкуренции с азиатскими фирмами и в 2013 году прошла процедуру банкротства. Ее капитализация составляла всего $132 млн, однако 9 января 2018 года показатель взлетел до почти $290 млн.

WENN Digital - команда разработчиков в области разработки blockchain, big data, законодательства об авторском праве, систем распознавания изображений с поддержкой AI и систем монетизации после лицензирования. WENN Digital имеет стратегические отношения с Институтом аналитики Deloitte в Берлине и Институтом Deloitte Blockchain в Мюнхене.