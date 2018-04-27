Акции иностранных владельцев Мотор Сичи арестовали

Шевченковский районный суд Киева полностью удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций Мотор Сич, принадлежащих китайским инвесторами.

Об этом говорится в решении суда.

Таким образом, суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца до окончания досудебного расследования.

Отмечается, что арестованные акции принадлежат гражданину Китая, и нескольким компаниям, имеющим банковские счета в офшорах. Речь идет о компаниях Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Business House Helena AG, Enfields Trade & Capital Corp, Waldo Trade Ltd, Granum Corporation, Likatron Enterprises Limited.

Также в материалах дела говорится, что в СБУ считают, что иностранные акционеры компании намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов.

Мотор Сич – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. 17,3% акций предприятия принадлежит компании АО Business House Helena (Панама). В 2017 году Мотор Сич увеличила прибыль на 52% (1,1 млрд грн) - до 3,1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в рамках ведущегося СБУ расследования Шевченковский районный суд Киева в сентябре арестовал 41% акции Мотор Сичи, которые хранятся на счетах компании Dragon Capital и принадлежат иностранным компаниям.

Напомним, что 23 марта 2018 года СБУ провела обыски в офисе компании, отделе ценных бумаг Мотор Сичи, подконтрольной народному депутату Вячеславу Богуслаеву, и местах проживания отдельных физических лиц.

Председатель наблюдательного совета компании Анатолий Малыш заявлял, что спецслужбы проводили выемку отдельных документов.

Позже в СБУ заявили, что следственные действия проводились в рамках уголовного производства о концентрации контрольного пакета акций предприятия, оформленного на шесть офшорных компаний и физическое лицо. Правоохранители считают, что иностранцы хотели перенести производство, передать технологии и ослабить Украину.

Президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев назвал обыски СБУ в Мотор Сич частью плана по рейдерскому захвату предприятия и категорически отверг подозрения СБУ.