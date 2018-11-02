Акции Apple обвалились. Стоимость компании может упасть ниже $1 триллиона

Американская компания Apple в четвертом финансовом квартале 2017-2018 года увеличила чистую прибыль на 41%, а выручку – на 20%. Результаты во многом стали рекордными для июля-сентября. Однако прогнозы на текущий квартал, который обычно является для Apple самым прибыльным из-за предрождественского пика продаж, разочаровали инвесторов.

Котировки акций компании на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в четверг, 1 ноября, упали на 6,5%, передает агентство Интерфакс-Украина.

Если темпы снижения сохранятся, капитализация Apple останется выше $1 трлн (по итогам торгов 1 ноября – $1,073 трлн), однако усиление падения приведет к потере знакового рубежа.

С начала 2018 года рыночная стоимость компании подскочила на треть, тогда как фондовый индекс Dow Jones вырос на 8,3%.

Напомним, что Apple отчиталась о рекордных финансовых показателях по итогам четвертого квартала 2018 финансового года, который завершился 29 сентября. Компания увеличила чистую прибыль на 31,8% – до $14,1 млрд в сравнении с $10,7 млрд за аналогичный период прошлого года. Это $2,91 в расчете на акцию в сравнении с прошлогодними $2,07 на акцию.

В ходе телеконференции Apple сделала крайне важное заявление: начиная с текущего этого квартала она перестанет публиковать данные о продажах устройств в единицах. Ряд аналитиков рекомендует инвесторам воспринимать это как знак ожидаемого сокращения продаж и желания компании скрыть неудачи.