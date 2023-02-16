ВАКС постановил конфисковать все украинские активы Дерипаски 16 февраля, 19:49 Олег Дерипаска (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)

Высший антикоррупционный суд в четверг, 16 февраля, удовлетворил иск Министерства юстиции о конфискации активов российского олигарха Олега Дерипаски.

Как сообщает пресс-служба Минюста, Дерипаска — один из богатейших российских олигархов, миллиардер и приближенный к российскому диктатору Путину, который контролирует и владеет значительными долями групп компаний РУСАЛ (один из крупнейших производителей алюминия в мире), Базовый элемент, ЭН+ ГРУП.

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В доход государства взыскали:

ООО Николаевский глиноземный завод;

ООО Глуховский карьер кварцитов;

ЧАО Хустский карьер;

ЧАО Жежелевский карьер;

ООО Гуардон Украина;

ООО Компания Алюминий Украины;

ООО Сервисный центр Металлург;

ООО ВРЕМЯ ИТ;

ООО Охрана МГЗ ( 99% доли);

99% доли); ООО Центр учета Николаев;

Николаевский благотворительный фонд Центр социальных программ;

ООО Запорожалюминторг;

АО Запорожский производственный алюминиевый комбинат ( 29,5% акций) и так далее.

В Офисе генпрокурора уточнили, что всего было национализировано 350 объектов собственности Дерипаски — корпоративные права заводов и карьеров, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цехи, сотни единиц транспорта и спецтехники и 32 млн грн.

«Он [Дерипаска] непосредственно причастен к военным преступлениям, совершаемым РФ — убийствам мирных граждан и разрушению украинских городов, ведь именно его холдинг среди тех, кто обеспечивает сырьем вражеский оборонно-промышленный комплекс. Из этого сырья, в том числе и украинского происхождения, производилось оружие, из которого сегодня убивают украинцев», — написал генпрокурор Андрей Костин в Facebook.



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