ВАКС постановил конфисковать все украинские активы Дерипаски
Олег Дерипаска (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)
Высший антикоррупционный суд в четверг, 16 февраля, удовлетворил иск Министерства юстиции о конфискации активов российского олигарха Олега Дерипаски.
Как сообщает пресс-служба Минюста, Дерипаска — один из богатейших российских олигархов, миллиардер и приближенный к российскому диктатору Путину, который контролирует и владеет значительными долями групп компаний РУСАЛ (один из крупнейших производителей алюминия в мире), Базовый элемент, ЭН+ ГРУП.
В доход государства взыскали:
- ООО Николаевский глиноземный завод;
- ООО Глуховский карьер кварцитов;
- ЧАО Хустский карьер;
- ЧАО Жежелевский карьер;
- ООО Гуардон Украина;
- ООО Компания Алюминий Украины;
- ООО Сервисный центр Металлург;
- ООО ВРЕМЯ ИТ;
- ООО Охрана МГЗ (99% доли);
- ООО Центр учета Николаев;
- Николаевский благотворительный фонд Центр социальных программ;
- ООО Запорожалюминторг;
- АО Запорожский производственный алюминиевый комбинат (29,5% акций) и так далее.
В Офисе генпрокурора уточнили, что всего было национализировано 350 объектов собственности Дерипаски — корпоративные права заводов и карьеров, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цехи, сотни единиц транспорта и спецтехники и 32 млн грн.
«Он [Дерипаска] непосредственно причастен к военным преступлениям, совершаемым РФ — убийствам мирных граждан и разрушению украинских городов, ведь именно его холдинг среди тех, кто обеспечивает сырьем вражеский оборонно-промышленный комплекс. Из этого сырья, в том числе и украинского происхождения, производилось оружие, из которого сегодня убивают украинцев», — написал генпрокурор Андрей Костин в Facebook.
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