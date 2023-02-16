ВАКС постановил конфисковать все украинские активы Дерипаски

16 февраля, 19:49
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Олег Дерипаска (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)

Олег Дерипаска (Фото:Sergei Karpukhin / Reuters)

Высший антикоррупционный суд в четверг, 16 февраля, удовлетворил иск Министерства юстиции о конфискации активов российского олигарха Олега Дерипаски.

Как сообщает пресс-служба Минюста, Дерипаска — один из богатейших российских олигархов, миллиардер и приближенный к российскому диктатору Путину, который контролирует и владеет значительными долями групп компаний РУСАЛ (один из крупнейших производителей алюминия в мире), Базовый элемент, ЭН+ ГРУП.

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В доход государства взыскали:

  • ООО Николаевский глиноземный завод;
  • ООО Глуховский карьер кварцитов;
  • ЧАО Хустский карьер;
  • ЧАО Жежелевский карьер;
  • ООО Гуардон Украина;
  • ООО Компания Алюминий Украины;
  • ООО Сервисный центр Металлург;
  • ООО ВРЕМЯ ИТ;
  • ООО Охрана МГЗ (99% доли);
  • ООО Центр учета Николаев;
  • Николаевский благотворительный фонд Центр социальных программ;
  • ООО Запорожалюминторг;
  • АО Запорожский производственный алюминиевый комбинат (29,5% акций) и так далее.

В Офисе генпрокурора уточнили, что всего было национализировано 350 объектов собственности Дерипаски — корпоративные права заводов и карьеров, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цехи, сотни единиц транспорта и спецтехники и 32 млн грн.

«Он [Дерипаска] непосредственно причастен к военным преступлениям, совершаемым РФ — убийствам мирных граждан и разрушению украинских городов, ведь именно его холдинг среди тех, кто обеспечивает сырьем вражеский оборонно-промышленный комплекс. Из этого сырья, в том числе и украинского происхождения, производилось оружие, из которого сегодня убивают украинцев», — написал генпрокурор Андрей Костин в Facebook.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Олигархи Минюст Министерство юстиции Украины Активы Конфискация Олег Дерипаска Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) ВАКС конфискация активов

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