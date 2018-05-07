Активы банка Пинчука сократились почти на миллиард

Активы банка Кредит Днепр, конечным бенефициаром которого является украинский бизнесмен Виктор Пинчук, в I квартале сократились на 870 млн грн, или на 9% до 8,4 млрд грн.

Об этом со ссылкой на отчетность банка пишет профильное издание FinBalance.

Уменьшение активов произошло на фоне уменьшения объема вложений банка в депсертификаты НБУ (в портфеле до погашения) до 0 с 1 млрд грн на начало года. Кредитный портфель остался на том же уровне - 4,1 млрд грн.

Депозитный портфель банка Кредит Днепр в январе-марте уменьшился на 680 млн грн, или на 8% до 7,6 млрд грн.

Убыток банка в I квартале составил 116,9 млн грн (за аналогичный период прошлого года - 58,7 млн грн).

В 2017 году убыток Кредит Днепра составлял 570,2 млн грн, в 2016 году - 556,6 млн грн.

На начало апреля 2018 года банк декларировал показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 10,53% (требование НБУ - не менее 10%).

По данным Кредит Днепр, на отчетную дату он нарушал норматив Н6 - норматив краткосрочной ликвидности (определяет минимально необходимый объем активов для обеспечения выполнения обязательств в течение одного года): соответствующий показатель составил 58,66%, тогда как по требованиям НБУ к участникам рынка имеет быть не менее 60%. Вместе с тем, банк уточнил, что планка требований была снижена до не менее 55,5% в плане мероприятий по устранению банком нарушений экономических нормативов.

Как сообщалось, в Украине каждый третий банк является нарушителем. Из 82-х действующих банков по состоянию на начало апреля 31 нарушали нормативы Национального банка.