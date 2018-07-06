Ахметову и Пинчуку отказали в компенсации за Криворожсталь

ЕСПЧ отказал Ахметову и Пинчуку в компенсации $13 млрд за Криворожсталь

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил требования о компенсации $13 млрд убытков по реприватизации Криворожстали.

Об сообщается в решение суд, передает пресс-служба Министерства юстиции.

Речь идет о деле Инвестиционно-металлургического союза (ИМС) против Украины, в котором компания жаловалась на отмену вынесенных в ее пользу окончательных судебных решений по приватизации Криворожстали.

Министерство отмечает, что компания-заявитель, которая владела 93% акционерного капитала Криворожстали, требовала $12,9 млрд в качестве компенсации за материальный ущерб, в основном ссылаясь на увеличение доходов Криворожстали, в течение 2005-2007 годов и потерю дивидендов.

В суде заявили, что компания-заявитель не доказала, что она была лишена возможности эффективно защищать свои имущественные права при повторном рассмотрении дела в национальных судах, а также, что изъятие из ее собственности пакета акций Криворожстали было совершено с нарушением законодательства и привело к возложению на нее чрезмерного бремени.

Учитывая указанное, Европейский суд в полном объеме отклонил требования о справедливой компенсации, выдвинутые ИМС, подчеркнули в Минюсте.

Напомним, что в 2005 году созданный Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым консорциум ИМС приобрел 93% акций Криворожстали на приватизационном конкурсе за 4,2 млрд грн (около $800 млн).

Также 93% акций Криворожсталь за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн приобрела металлургическая компания Mittal Steel (которая позднее объединилась с компанией Arcelor).

Однако, избранный в конце 2004 года президентом страны Виктор Ющенко и назначенная в начале 2005 года премьер-министром Юлия Тимошенко заявили о необходимости пересмотра итогов этого конкурса в связи с антиконкурентными условиями приватизации, что привело к значительному занижению цены сделки. Прокуратура оспорила законность продажи комбината, после чего украинские суды отменили итоги конкурса.