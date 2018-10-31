Ахметов заработал на государстве сотни миллионов за поставки электроэнергии на оккупированный Донбасс

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), компенсировала компании ДТЭК Донецкоблэнерго поставки электроэнергии в оккупированные районы Донбасса на сумму 713,7 млн грн.

Об этом стало известно из постановлений Нацкомиссии №914 и №915 от 28 августа, пишет издание Наші Гроші.

Данные постановления приняты во исполнение решения Донецкого окружного админсуда по иску ДТЭК Донецкоблэнерго к НКРЭКУ. В иске компания указала, что с ноября по декабрь 2014 года и с января по март 2015-го она не получила дотации для компенсации потерь от поставок электроэнергии на неподконтрольные территории. При этом, ДТЭК Донецкоблэнерго утверждала, что подала в Нацкомиссию все необходимые документы для получения дотаций. В своем иске компания требовала учесть ей компенсацию в сумме 548,4 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

В апреле 2015 года Донецкий окружной суд удовлетворил иск ДТЭК Донецкоблэнерго. Дело дошло до Высшего админсуда Украины, который летом 2017-го направил его на новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции.

При повторном рассмотрении НКРЭКУ указала, что согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 4 ноября 2014 года О неотложных мерах по обеспечению государственной безопасности (было введено в действие указом президента Петра Порошенко), дотации по населению предоставляются по объемам потребления электрической энергии только на подконтрольной украинскому власти территории. На основе этого решения Нацкомиссия провела совещание, по результатам которого был принят протокол о неучете компенсации потерь поставщикам электроэнергии на подконтрольную территорию.

На судебном заседании представитель НКРЭКУ не появился.

При повторном рассмотрении суд заявил, что сумма иска ДТЭК Донецкоблэнерго увеличилась на 165 млн грн – до 713,7 млн грн. Донецкий окружной админсуд указал, что протокол совещания НКРЭКУ не является нормативным документом, и не отменяет нормативно-правовые акты о дотациях. Апелляция комиссии также была оставлена ​​без удовлетворения.

После этого НКРЭКУ приняла постановление №914, согласно которому было учтено ДТЭК Донецкие электросети 713,7 млн грн недополученной компенсации. Эти деньги были утверждены в сумме дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в сентябре-ноябре 2018 года. Компенсированные средства будут направлены на погашение реструктурированной задолженности компании перед государственным предприятием Энергорынок.

Постановлением №915 НКРЭКУ внесла изменения в суммы дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в третьем квартале 2018 года.

Уже после публикации постановления НКРЭКУ, Кассационный административный суд Верховного Суда 18 октября подтвердил законность иска ДТЭК Донецкоблэнерго. Суд указал, что предыдущие суды верно пришли к выводу о том, что решение СНБО Украины носило рекомендательный характер. Но НКРЭКУ эти рекомендации не учло и ни одного акта нормативно-правового характера на их выполнение не приняла.

Напомним, в августе 2017 года компания Ornex, входящая в группу СКМ бизнесмена Рината Ахметова, приобрела у Фонда госимущества 25% акций ДТЭК Донецкоблэнерго за 143,8 млн грн.

НКРЭКУ с декабря 2014 возглавлял Дмитрий Вовк (сначала в роли и.о. руководителя), который до этого работал в московском офисе корпорации Roshen, а еще раньше работал в компании ICU. В 2018 году Нацкомиссии возглавила Оксана Кривенко, которая до этого была подчиненной Вовка в НКРЭКУ. Вовка и нынешних членов НКРЭКУ назначал президент Петр Порошенко.

Возглавляемая Вовком НКРЭКУ в апреле 2016 ввела в действие в новую формулу расчета цены угля в стоимости электроэнергии по принципу Роттердам + доставка морем + перевалка в порту. Это привело к стремительному росту тарифов для ТЭС, 75% рынка которого принадлежит ДТЭК Рината Ахметова.

После введения в действие роттердамской формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%. Когда они были дешевыми их скупкой занималась компания ICU. НАБУ сообщила, что начала досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за Роттердам+.