Ахметов проиграл суд в Лондоне по Укртелекому

Ахметов в очередной раз проиграл судебную тяжбу в Лондоне

Высокий суд Лондона отказал компании из группы СКМ Рината Ахметова в новом рассмотрении проигранного дела в отношении продажи Укртелекома.

Об этом сообщили в пресс-службе СКМ, передает Интерфакс-Украина.

СКМ в частности просила суд направить дело на новое рассмотрение в Лондонский международный арбитражный суд.

"В текущем решении указывается, что Арбитражный суд все же не учел "потенциально очень важные доказательства", в результате рассмотрения которых исход дела и решение арбитража могли бы быть другими", – говорится в заявлении СКМ.

Ранее Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в пользу другой компании – Raga Establishment.

СКМ поясняет, что обжалование решения было основано на том, что лондонский суд должен был отложить его вынесение до завершения судебных разбирательств о приватизации Укртелекома в Украине.

В заявлении СКМ также отмечается, что существующий спор не оказывает какого-либо влияния на обычную бизнес-деятельность группы и ее активов.

СКМ настаивает в суде на том, что Raga Establishment не выполнила обязательные условия договора купли-продажи Укртелекома в 2013 году.

Напомним, что 27 декабря окружной суд Никосии постановил заморозить активы Ахметова на сумму $820 млн по делу Укртелекома. Активы были заморожены по иску компании Raga Establishment. В СКМ заявили, что обжалуют решение кипрского суда.

Укртелеком - монополист на украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером. За девять месяцев 2017 года компания нарастила чистую прибыль почти в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года – до 640 млн грн при сокращении чистого дохода на 2,7% – до 4,6 млрд грн.

Отметим, что в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компания ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера. Народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

Участие олигархов, близких к Януковичу, в первоначальной приватизации Укртелекома давно обсуждалось инсайдерами отрасли, но информация появилась только в результате заявления Raga, отмечало издание FT.

Кипрская Raga Establishment (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем компании ЕСУ – покупателя Укртелекома при его продаже государством в 2011 году) в 2016 году подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), обвиняя SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) в уплате лишь $100 млн из $820 млн по заключенной в 2013 году сделке о перепродаже Укртелекома.

В свою очередь, SCM FO заявляла, что Raga не выполнила инвестиционные обязательства, взятые при приватизации. Речь, в частности, идет о создании телекоммуникационной сети спецназначения для украинских правительственных учреждений.

Raga, принадлежащая бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, выдвинула претензии на $760 млн к компании СКМ.

В июне прошлого года Raga выиграла судебный спор в Лондонском международном арбитражном суде против компании Ахметова SCM Financial Overseas на основе параллельного судебного иска.

Осенью 2017 года Raga получила решение лондонского суда о выплате ей SCM FO $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек. Требование о заморозке активов Ахметова Raga пояснила рядом транзакций SCM FO в 2014-2016 годах, которые, по мнению истца, были проведены с убытками.

В то же время СКМ заявляет, что эти сделки были нормальной коммерческой практикой, а убытки были связаны с кризисной ситуацией в Украине в эти годы.

Кроме того, издание FT со ссылкой на собственника Raga Горбуненко, купившего компанию в 2013 году, указывало, что в это дело может быть вовлечен еще один крупный украинский бизнесмен – Дмитрий Фирташ, чья Group DF участвовала в частичном финансировании покупки Укртелекома при его приватизации и которой Raga должна была около $300 млн. Издание добавляло, что хотя Горбуненко приобрел Raga в 2013 году, переговоры о покупке Ахметовым Укртелекома начались еще в 2012 году "по запросу" тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

При этом DF отказалась от комментариев на вопрос о том, является ли группа кредитором Raga и первоначальной приватизации Укртелекома, сославшись на то, что "судебный процесс все еще продолжается".

По данным агентства Интерфакс-Украина, экс-глава правления обанкротившегося и национализированного Родовид-банка Горбуненко в последнее время близок к Фирташу, в частности, он присутствовал на заседании австрийского суда по экстрадиции Фирташа в США в 2017 году.

В начале 2011 года Фонд госимущества Украины (ФГИ) продал 92,8% акций Укртелекома компании ЕСУ почти за 10,6 млрд грн (на тот момент - около $1,3 млрд).

Однако в 2017 году ФГИ обвинил ЕСУ в невыполнении взятых на себя инвестобязательств. Глава ФГИ Виталий Трубаров заявил, что по итогам проверки в феврале 2017 года было установлено невыполнение инвестиционного плана, который предусматривал внесение в течение пяти лет средств в сумме не менее $450 млн.

19 октября 2017 года хозяйственный суд Киев вынес решение о расторжении приватизационного договора между Фондом государственного имущества Украины и ЕСУ (дочерняя компания СКМ, владелец 92,8% акций оператора) по Укртелекому.

ЕСУ подала апелляцию на это решение и подчеркнула, что комиссия ФГИ неоднократно проверяла и подтверждала выполнение соответствующих приватизационных обязательств, за исключением последней проверки, которая состоялась с заметным нарушением сроков (с мая 2016 года по февраль 2017 года).

12 декабря 2017 года Ахметов проиграл апелляцию за Укртелеком. Владелец Укртелекома тогда заявил о намерении подать кассацию.

А 22 декабря Фонд государственного имущества обратился в суд с просьбой начать принудительный возврат Укртелекома в собственность государства.

Параллельно с ЕСУ судятся государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в 2013 году приобрели его облигации более чем на 4,2 млрд грн и теперь требуют их погашения и выплаты по ним процентов.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, ЕСУ за девять месяцев 2017 года сократило чистый убыток в 8,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года – до 0,13 млрд грн, однако накопленный непокрытый убыток к концу сентября достиг 6,89 млрд грн, выручка отсутствовала.

Основным активом предприятия являются долгосрочные финансовые инвестиции – акции Укртелекома, стоимость которых в балансе оценена в 10,8 млрд грн, согласно договору купли-продажи от 2011 года. Обязательства ЕСУ по облигациям, которые должны были быть погашены в марте-2017, на конец сентября прошлого года составляли 6,42 млрд грн (из них основная сумма - 4,4 млрд грн), по возвратной финпомощи Укртелекома – 0,74 млрд грн, нерезидентов – 3,53 млрд грн.

При этом 14 ноября 2017 года Высший хозяйственный суд признал законным арест 92,8% акций Укртелекома по иску Государственного экспортно-импортного банка (Укрэксимбанк).

НВ Бизнес