Ахметов проиграл суд по аресту активов в Нидерландах в деле Укртелекома

Окружной суд Амстердама оставил в действии судебный запрет на распоряжение акциями некоторых активов группы СКМ, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, в Нидерландах, пишет Интерфакс-Украина.

В СКМ заявляют, что несогласные судебным решением и подадут апелляцию.

"Мы категорически не согласны с решением, которое вынес сегодня суд в Амстердаме, и намерены его обжаловать", – прокомментировал директор по международным отношениям и связям с инвесторами CКM Джок Мендозы-Вилсон.

Группа также напомнила, что голландский суд наложил арест на акции ряда компаний группы СКМ, расположенных на территории Нидерландов, в качестве меры обеспечения в рамках спора с Raga Establishment на $760 млн об исполнении договора купли-продажи Укртелекома, заключенного в 2013 году.

Отмечается, что СКМ обвиняет Raga в невыполнении условий заключенного в 2011 году приватизационного договора и пытается расторгнуть сделку о покупке, требуя вернуть ей предоплату $100 млн, тогда как Raga Establishment подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) против CКM с требованием выплатить ей полную сумму в размере $760 млн (и $60 млн процентов) за актив, который может быть возвращен в государственную собственность, и получила вердикт в свою пользу.

Также сообщается, сто СКМ подала апелляцию в Высокий суд Лондона на решение LCIA по спору с Raga, который рассмотрит ее 23 апреля.

"Мы настаиваем на том, что основания, по которым компания Raga Establishment добилась наложения ареста на акции … в Нидерландах, являются ущербными и неправомерными, и поэтому арест должен быть незамедлительно снят", – подчеркнул Дж.Мендоза-Вилсон.

В СКМ также отметили, что текущий спор в Нидерландах не оказывает какого-либо влияния на обычную бизнес-деятельность активов группы СКМ, включая Метинвест и ДТЭК, в Нидерландах и иных юрисдикциях.

Напомним, что 27 декабря Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу Укртелекома в рамках иска компании Raga Establishment.

Raga подала в суд на Ахметова и других с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу Укртелеком. Raga в 2013 году продала Укртелеком Ахметову за $860 млн, но бизнесмен якобы внес только $100 млн аванса и прекратил платежи.

30 марта суд на Кипре рассмотрел апелляцию холдинга СКМ Ахметова на решение о заморозке активов.

Оппоненты в судах обвиняют олигарха в том, что с самого начала судебных споров по Укртелекому с 2016 года холдинг СКМ переоформлял активы так, чтобы вывести их из-под под угрозы конфискации за долги. В то же время менеджеры Ахметова заявляют об "обычной реструктуризации" внутри холдинга.

Позже стало известно, что после решения о заморозке активов украинского бизнесмена Рината Ахметова оказалось, что апартаменты на One Hyde Park в Лондоне, купленные им за рекордные 136 млн фунтов стерлингов, формально уже ему не принадлежат.