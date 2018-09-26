Ахметов поднялся в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg

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Ахметов продолжает богатеть

Ахметов продолжает богатеть

Украинский олигарх Ринат Ахметов поднялся на 276 место в рейтинге самых богатых людей Bloomberg с капиталом 5,9 $млрд.

Об этом свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.

Как пишет американское агентство, Ахметов владеет крупнейшим в Украине индустриальным конгломератом СКМ, ценными активами которого является металлургическая компания Метинвест, а также ДТЭК - угольная и энергетическая отрасли. Оба имели предприятия в Луганской и Донецкой областях.

"Ахметов, страстный сторонник бывшего президента Виктора Януковича, был вынужден переехать из родного Донецка в Киев, а его состояние снизилось с $22,4 млрд", - отмечает Bloomberg.

В начале 2017 года активы Метинвеста и ДТЭК в Луганске и Донецке были "национализированы" террористами из "ЛНР" и "ДНР".

Тем не менее, Ахметов остался на плаву, и Метинвест сообщил об усилении финансовых результатов в первом полугодии 2018 года в сравнении с аналогичным периодом в 2017 году.

При этом, добыча угля ДТЭК за тот же период сократился на 12,9%. Однако компания намерена до 2020 года выделить $1,1 млрд на возобновляемые источники энергии.

Отметим, что Ахметов ранее занимал 282 место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

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