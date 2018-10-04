Ахметов отказался участвовать в приватизации крупнейшего производителя электроэнергии в Украине

ДТЭК не будет претендовать на покупку госпакета Центрэнерго

Энергетический холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова принял решение не участвовать в приватизации энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Об этом сообщил генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко, передает Интерфакс-Украина.

"Нет, мы об этом говорили несколько раз", – сказал он.

В то же время глава ДТЭК уклонился о вопроса о справедливости утвержденной на днях Кабинетом министров стартовой цены продажи 78,2% акций Центрэнерго в 5,98 млрд грн.

"Сложно комментировать оценку, которую делал Ernst&Young. Наверное, они правы в своей оценке, но для каждого инвестора есть свои допущения, чтобы говорить это много или мало. Каждый строит свою бизнес-модель управления приватизационными активами", – сказал он.

По словам Тимченко, ДТЭК заинтересован в результативности конкурса и заходе на украинский рынок тепловой генерации крупных зарубежных компаний с целью совместного продвижения реформ в электроэнергетическом секторе страны.

"Мне бы очень хотелось, чтобы здесь появились инвесторы из других стран. Мы будем аплодировать, если получится провести конкурс и привести сюда крупные компании, которые будут с нами по одну сторону стола в продвижении реформ", – добавил он.

Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам прошлого года компания в 4,9 раза увеличила чистую прибыль – до 1,9 млрд грн. Активы на конец 2017 года превысили 10 млрд грн.

Центрэнерго – крупнейшая энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества. Эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной мощностью почти 7,7 ГВт (около 14% от всеукраинского показателя).

В 2017 году Центрэнерго снизило производство электроэнергии на 36,2% в сравнении с 2016 годом – до 6,3 млрд кВт-ч. Столь значительное снижение связано с дефицитом углей антрацитовой группы, добыча которых в стране осуществляется на оккупированных территориях Донбасса.

Финансовый план Центрэнерго на 2018 год предусматривает производство электроэнергии ТЭС компании в объеме почти 9,4 млрд кВт-ч, что почти в 1,5 раза больше выработки за 2017-й.