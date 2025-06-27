Несмотря на триллионные прибыли. Акционеры Газпрома третий год подряд остались без дивидендов

Акционеры российского газового монополиста Газпрома на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Об этом пишет российский Интерфакс.

Газпром не выплачивал дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года акционеры получили по 51,03 рубля на акцию (всего 1,208 трлн рублей); за полный 2022-й и за весь 2023 год дивиденды также не выплачивались.

В состав совета директоров компании были избраны министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Совет директоров Газпрома состоит из 11 участников.

Государство РФ контролирует более 50% акций Газпрома.

Как сообщалось, Газпром отложил планы по созданию нового газового хаба в Турции, закрыв двери для потенциальной возможности вернуть себе позиции на европейских рынках, утраченные после вторжения в Украину.

Газпром увеличил чистую прибыль по международным стандартам за 1 квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% до 660,4 миллиарда рублей ($8,4 млрд).

Выручка компании выросла до 2,81 триллиона рублей за период с января по март, по сравнению с примерно 2,78 триллиона рублей за аналогичный период 2024 года.

Газпром в 2024 году получил чистую прибыль по международным стандартам в размере 1,2 триллиона рублей ($14,6 млрд) против чистого убытка в 629,1 миллиарда рублей в 2023 году.

1 января 2025 года закончилось действие транзитного соглашения между Газпромом и Нафтогазом, в связи с чем Украина остановила транзит российского газа по своей территории.

По расчетам Reuters, общий объем поставок российского газа в Европу через единую ветку Турецкий поток за первые 5 месяцев этого года составил около 7,2 млрд кубометров по сравнению с 6,6 млрд кубометров за аналогичный прошлый год.

Россия поставила в Европу около 63,8 млрд куб. м газа по разным маршрутам в 2022 году. В 2023 году этот объем резко сократился на 55,6% до 28,3 млрд куб. м, но в 2024 году вырос примерно до 32 млрд куб. м.

На пике своего роста в 2018—2019 годах годовые потоки газа в Европу достигали от 175 до 180 млрд куб. м.