Быстрая карма. Акции Raiffeisen упали после запроса санкционного ведомства США по работе в России 20 февраля, 15:35 Логотип Raiffeisen Bank (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Акции Raiffeisen Bank International подверглись худшему дневному падению с начала войны в Украине. Ценные бумаги австрийского банка упали более чем на 7% на открытии.

Как сообщает Reuters, падение произошло после того, как австрийский банк заявил, что получил запрос информации от органа санкций США о его бизнесе, связанном с Россией.



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В пятничном заявлении Reuters банк сообщил, что полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом. В нем заявили, что «имеют процессы по обеспечению соблюдения санкций».

Raiffeisen глубоко укоренена в российской финансовой системе и является одним из двух иностранных банков в списке 13 «системно важных кредитных учреждений» Центрального банка России, что подчеркивает его важность для экономики России.

Как сообщалось, санкционный орган США начал расследование Raiffeisen Bank International и его работы в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Впоследствии Raiffeisen ограничил количество и объем валютных транзакций почти для всех банков в РФ, сохранив их на прежнем уровне только с пятью игроками.