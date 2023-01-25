На фоне поставок в Украину. Акции производителя танков Leopard взлетели до рекордной отметки 25 января, 22:07 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Исполнительный директор ведущей оборонной компании Германии в области обороны Rheinmetall улучшил среднесрочный прогноз продаж группы на фоне ожиданий поступлений от увеличения расходов на оборону из-за войны в Украине.

Долгожданное решение Германии отправить в Украину тяжелые танки Leopard, которые Rheinmetall производит совместно с Krauss-Maffei Wegmann, подтолкнуло акции почти 134-летней компании до рекордного уровня, сообщает Голос Америки.

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Благодаря этому стоимость производителя танков, боеприпасов и другой военной техники оценивается примерно в 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов США), что в два с половиной раза больше, чем в прошлом году, и может сделать его «голубой фишкой» немецкого индекса DAX.

Основанная в 1889 году для снабжения боеприпасами для тогдашней Германской империи, компания Rheinmetall продолжала оставаться ключевым поставщиком оружия для немецких военных во время Первой и Второй мировых войн, во время которых компанию временно национализировали.

Шольц 25 января официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.

По данным немецких СМИ, Шольц говорил Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Abrams. В правительстве Германии это опровергали.



Пентагон ранее исключал возможность передачи Abrams Украине, говоря, что они слишком сложны в обслуживании и эксплуатации и не подходят для этого этапа войны.