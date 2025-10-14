Масштабный план. Конкурент Boeing, побивший многолетний рекорд легенды, открывает дополнительные производственные линии

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE открывает дополнительные сборочные линии в США и Китае, чтобы увеличить производство самолетов семейства A320neo.

Новые предприятия будут расположены вблизи действующих заводов Airbus в Мобиле (штат Алабама), а также в китайском Тяньцзине. Новая линия в США начала работу 13 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

Запуск новых мощностей является ключевым элементом плана Airbus по выходу на более высокие темпы производства самолетов A320neo, заявил Флоран Масу ди Лабакер — исполнительный вице-президент компании, отвечающий за ее операционную деятельность.

Airbus рассчитывает увеличить выпуск этих самолетов до 75 единиц в месяц к 2027 году, сказал он.

В 2021 году компания поставила целью нарастить почти вдвое производство лайнеров этого семейства — с 40 ед. до 75 ед. в месяц к 2025 году. Эта цель сохраняется, однако сроки ее достижения были отложены на два года из-за проблем в цепочках поставок в авиастроительном секторе.

Портфель заказов Airbus включает 7,1 тыс. лайнеров семейства A320neo, причем более 75% заказов приходится на самую крупную модель — A321neo.

