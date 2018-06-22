Airbus предупредил о возможном уходе из Великобритании из-за Brexit

У компании есть опасения по поводу поставок деталей, необходимых для производства самолетов, а также процедур прохождения таможни

Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus предупредила о возможном переносе производства компании из Великобритании на фоне неопределенности в отношении процедуры выхода страны из состава Европейского союза.

Об этом сообщил операционный директор подразделения по выпуску коммерческих самолетов Airbus Том Уильямс в интервью BBC Radio 4, передает Интерфакс-Украина.

"Настал момент принимать серьезные решения. Мы не можем продолжать в этом вакууме в плане определенности", - заявил он.

По его словам, Airbus может объявить о решении в течение ближайших недель, если правительство не прояснит ситуацию с Brexit. В настоящее время у компании есть опасения по поводу поставок деталей, необходимых для производства самолетов, а также процедур прохождения таможни после марта 2020 года, когда Британия официально покинет ЕС.

Отметим, что на двух британских заводах Airbus в Филтоне и Броутоне производится около половины крыльев для самолетов в мире. На предприятиях занято около 10 тыс. человек, при этом косвенно компания обеспечивает рабочими местами около 100 тыс. человек.

Airbus - европейский авиастроительный концерн, одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путем слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолеты под маркой Airbus.