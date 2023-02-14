Ночь дома у Призрака оперы. Airbnb откроет возможность забронировать ночь в парижском дворце Гарнье 14 февраля, 10:38 Одна ночь обойдется в €37, в честь номера Почетной ложи (Фото:news.airbnb.com)

1 марта Airbnb откроет возможность забронировать ночь на двоих на 16 июля в парижском оперном театре Гарнье. Одна ночь обойдется в €37, в честь номера Почетной ложи.

Как сообщает пресс-служба сервиса, одну из театральных лож в театре впервые превратили в спальню с видом на зал и сцену.



Гости смогут провести ночь в ложе, послушать экскурсию и погулять по залам здания, увидеть частную балетную инициацию с одним из артистов балета Оперы де Пари и эксклюзивный концерт в исполнении артистов Парижской оперной академии, поужинать в роскошном Foyer de la Dan и посетить настоящее подземное озеро, дом Фантома, описанный в романе Призрак оперы Гастона Леру.

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Вечер во Дворце Гарнье — одно из предложений Airbnb, которое призвано возродить исторический туризм в Европе.

Чтобы оформить бронирование, гость должен иметь проверенный профиль Airbnb, хороший послужной список на платформе и старше 18 лет.

В прошлом году на Airbnb появилась возможность арендовать таинственный фургон главных героев франшизы о псе Скуби-Ду и четырех друзьях, расследовавших якобы мистические дела.

