Долеталась. Air Moldova приостановила все рейсы и собралась проводить реструктуризацию 3 мая, 11:00 Авиакомпания Air Moldova прекратила все рейсы и продажу билетов (Фото:airmoldova.md)

Молдавская авиакомпания Air Moldova объявила о приостановке всех полетов и прекращении продажи авиабилетов. Она планирует провести реструктуризацию, чтобы избежать банкротства.

«Сегодня Air Moldova направила в суд ходатайство об утверждении ускоренной реструктуризации компании, которая представляет собой план действий, направленный на предотвращение банкротства авиакомпании, решение существующих проблем и получение инвестиций», — говорится в сообщении авиакомпании.

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Отмечается, что инвесторы готовы вложить в Air Moldova около $50 млн. Эти инвестиции позволят решить финансовые проблемы компании и пополнить собственный флот.

«Ускоренная реструктуризация позволит компании получать эти инвестиции для развития компании, чтобы в дальнейшем со временем окупились и существующие долги», — говорится в заявлении Air Moldova.

Указано, что возобновление деятельности станет возможным в течение 3 дней после вынесения решения судом.

Приостановке работы компании предшествовала массовая отмена рейсов Air Moldova в марте и апреле 2023 года, в том числе из-за технических проблем с самолетами.