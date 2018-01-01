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Агрохолдинг Мрия решил закрыть офис в Киеве

Сегодня, 12:52
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Агрохолдинг закрывает офис в Киеве

Фото:AgroPolit.com

Агрохолдинг Мрия закрывает офис в Киеве, для повышения эффективности производства сотрудников переводят на работу в офисы в Тернополе и Львове.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.

"В связи с успешным завершением процесса реструктуризации долга Мрии больше нет необходимости в представительском офисе компании в Киеве. Сейчас компания ведет переговоры с сотрудниками касательно возможности их переезда на постоянное место работы в действующие офисы в Тернополе и Львове", - отметили в агрохолдинге.

Напомним, что 12 сентября стороны заключили договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы. Позже Антимонопольный комитет разрешил саудовской компании приобрести Мрию.

После завершения сделки Мрия продолжит свою операционную деятельность в Украине вместе с дочерней компанией SALIC - Continental Farmers Group.

В середине августа Мрия завершила реструктуризацию $1,1 млрд проблемного долга, процесс длился с 2014 года.

Позже стало известно, что SALIC приобрела украинский агрохолдинг Мрия за $242 млн.

Мрия - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 150 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

Компания специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

В августе 2014 года агрохолдинг Мрия допустил технический дефолт. В феврале 2015 года контроль над активами компании перешел к кредиторам, которые назначили новым генеральным директором Саймона Чернявского. К концу 2015 года долг перед кредиторами составил $1,1 млрд.

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