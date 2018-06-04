Агрохолдинг Косюка начал выпускать курятину под новой торговой маркой

Крупнейший производитель курятины в Украине - агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) вышел на рынок с новой торговой маркой Вінницькі курчата.

Об этом заявил руководитель направления Управление торговыми марками холдинга Иван Филиппов, передает Delo.ua.

"Новая ТМ Вінницькі курчата выпускается в пилотном режиме. Это продукт относится к низкоценовому сегменту и мы пока смотрим, как на него отреагирует покупатель. Преимущественно, реализация ТМ происходит в Винницкой области",— рассказал Филиппов.

Он отметил, что дистрибьюторы смогут самостоятельно распространять товар и по другим регионам, в том числе и в Киеве.

При этом в компании не уточнили, станет ли продукция под новой ТМ постоянной в портфеле компании.

"Пилот длится почти три месяца и о его результате говорить рано. У нас пока нет планов по маркетинговой активности этого бренда", - добавил Филиппов.

Отметим, что данная продукция производится на Винницкой птицефабрике холдинга МХП, которая находится в Ладыжине Винницкой области. В месяц производится около 250 тонн продукции под новой торговой маркой.

Напомним, что по итогам первого квартала 2018 года МХП получил $90 млн чистой прибыли, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.