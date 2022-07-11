Там много украинцев. Ахметов запускает медиабизнес в Польше 11 июля, 21:33 Ринат Ахметов (Фото:East News)

В понедельник, 11 июля, Ринат Ахметов «принял вынужденное решение» о выходе компании SCM из медийного бизнеса. Он решил запустить бизнес в Польше.

Об этом сообщает Медиа группа Украина в Facebook.

Обновлено в 22:20. Пост от Медиа группа Украина был удален в Facebook. Причины удаления публикации в компании не озвучили.

В компании объяснили, что в Польшу в ходе полномасштабного вторжения РФ выехали многие украинцы, поэтому было решено создать информационную площадку на территории этой страны, чтобы у людей был доступ к актуальной информации.

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«Из-за широкомасштабной войны с Россией на территории Украины многие наши соотечественники были вынуждены бежать в Польшу. Чтобы получить доступ к актуальной информации о событиях на Родине, крупнейший польский поставщик телекоммуникационных услуг Cyfrowy Polsat Polsat Box Go запустил телевизионный пакет a la carte Ukrainian. Он доступен в предложении OTT Polsat Box Go Ukraine», — говорится в сообщении.

В пакете Polsat Box Go Ukraine 9 каналов. До 25 июля все пользователи могут просматривать их бесплатно. Все, что нужно — создать учетную запись на Polsat Box Go и авторизоваться.

В конце июня в медиагруппе Ахметова заявили, что планируют запустить свои каналы в трех странах Европы — Ирландии, Германии и Венгрии.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасностии обороны относительно реестра олигархов.

По данным аудированного финотчета ООО Медиа Группа Украина, компания в 2021 году получила чистый доход 467,579 млн грн и чистый убыток 936,338 млн грн.

При этом собственный капитал компании уменьшился на 2,742 млрд грн, в том числе за счет непокрытого убытка в 3,183 млрд грн (441 млн грн составили взносы в незарегистрированный уставный капитал).

Кроме того, как отмечено в отчете независимого аудитора PSP Audit, компания МГУ не только понесла чистый ущерб в сумме более 936 млн грн на 31 декабря 2021 года.

«На эту дату текущие обязательства компании превысили ее общие активы на сумму 3,678 млрд грн. Превышение текущих обязательств над текущими активами компании по состоянию на конец отчетного периода на сумму 7,819 млрд грн свидетельствует о существенной зависимости компании от внешних источников заимствований — полученных ссуд от связанных сторон (выделено нами — НВ Бизнес)», — сказано в отчете.

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