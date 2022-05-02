«Русские солдаты понесут наказание». Ахметов выставит России счет на $10 млрд за разрушение Азовстали и ММК им. Ильича 2 мая, 18:09 Цей матеріал також доступний українською Ринат Ахметов в Мариуполе в феврале 2022 года (Фото:Группа Метинвест)

Холдинг Метинвест Рината Ахметова готовит судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения ущерба, причиненного из-за разрушения металлургических заводов Азовсталь и ММК им. Ильича в Мариуполе.

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Об этом заявил Ринат Ахметов, совладелец холдинга Метинвест, сообщили в группе компаний.

«Довоенная капитализация двух наших заводов — Азовстали и ММК им. Ильича — составляла не менее $10 млрд. Мы готовим судебные иски, чтобы требовать от России возмещения всех убытков, причиненных нашим компаниям», — заявил Ахметов.

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По его словам, Мариуполь всегда был и будет украинским городом.

«Я верю, что наши бойцы смогут отстоять город и мариупольцы будут эвакуированы. Я также верю, что российские солдаты понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе. Ситуация в городе — ужасная трагедия и беда, которые нельзя простить», — добавил Ахметов.

Отвечая на вопрос о подземных убежищах на Азовстали, Ахметов сказал: «Бомбоубежища были построены одновременно с заводом, в 1933 году».

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