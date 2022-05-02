«Там живут мои внуки, там мои компании». Ахметов рассказал, какое место в его жизни занимает Швейцария 2 мая, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Внуки Рината Ахметова живут в Швейцарии (Фото:ФК Шахтер)

Ринат Ахметов часто посещает Швейцарию, в которой живет его сын Дамир с женой и детьми.

Об этом Ахметов рассказал в интервью швейцарскому изданию Le Temps, сообщили в пресс-службе холдинга Метинвест, принадлежащего олигарху.

«Мы — международная компания. Для нас Швейцария — это и местонахождение наших компаний — Metinvest International SA, D Trading SA и D Trading International SA, которые работают здесь уже более двух десятков лет», — рассказал Ахметов.

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Говоря о личных связях со Швейцарией, Ахметов отметил, что в этой стране учились его сыновья.

«Мои сыновья родились в Донецке и учились в Швейцарии. Именно в Швейцарии мой старший сын Дамир познакомился со своей будущей женой Дианой. Они вместе ходили в школу. Сегодня вся их семья и мои внуки живут в Швейцарии. Я часто посещаю свою семью в вашей прекрасной стране», — сказал он швейцарским журналистам.

Ахметова добавил, что он признателен Швейцарии и всему свободному миру за введение беспрецедентных санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что Ахметов хочет взыскать с РФ $10 млрд за разрушенные заводы Азовсталь и ММК им. Ильича в Мариуполе.

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