AGAMA Communications становится хабом для 23 стран. К совместному управлению группой присоединился Кристос Папаполизос, President South Eastern Europe, Central Asia and CIS DDB Europe

За последние 29 лет Кристос Папаполизос создал более 40 агентств в 23 странах

Главная цель — дальнейшее развитие коммуникационной группы в соответствии c международными стандартами сети DDB и укрепление позиций в регионе.

За последние 29 лет Кристос Папаполизос создал более 40 агентств в 23 странах подконтрольного ему региона Юго-Восточной Европы, стран постсоветского пространства и Центральной Азии, а также контролировал деятельность ряда агентств-партнеров сети DDB Europe. Продолжая выполнять свои обязанности как President South Eastern Europe, Central Asia and CIS DDB Europe, Папаполизос также возьмет на себя дальнейшую реализацию интеграционных процессов AGAMA Communications, стартовавших в 2017 году, и развитие продуктов и сервисов группы на основе утвержденной стратегии.

«AGAMA уже придерживается высоких западных стандартов и этических правил, которые позволяют выстраивать современную, надежную и эффективную структуру. А главная ценность группы - ее интегрированные коммуникационные услуги, которые уже предлагаются клиентам, — это конкурентное преимущество делает ее полноправным кандидатом на лидерство в подконтрольном мне регионе», — отметил Кристос Папаполизос, President South Eastern Europe, Central Asia and CIS DDB Europe.

Кристос Папаполизос в коммуникационном бизнесе с 1984 года. С 1989 года он работает с международной сетью DDB.

«Мы очень ценим тот факт, что Кристос Папаполизос отныне будет наблюдать за деятельностью AGAMA Communications, привнося свой опыт и многолетнюю экспертизу в дельнейшее преобразование коммуникационной группы AGAMA. Его лидерские качества, знания, опыт и подготовка ускорят наш переход к стандартам и этике американской сети», — прокомментировал президент холдинга Atlantic Group Эндрю Бейн.

Atlantic Group. Действия, трансформации, эффективность.

Информационная справка

AGAMA Communications — коммуникационная группа в составе Atlantic Group, которая объединяет разнопрофильные агентства по направлениям репутационного менеджмента, медийных, креативных и маркетинговых сервисов. Эксперты AGAMA создают для корпоративных клиентов наиболее эффективные комплексные решения с уникальной кросс-категорийной экспертизой.

Atlantic Group — холдинговая компания, история которой началась в 1992 году с создания первой коммерческой медиакомпании и первой рекламного агентства в Украине. Сегодня холдинг Atlantic Group объединяет 5 дивизионов, предоставляющих более 200 украинским и международным клиентам сервисы репутационного менеджмента, медийные, креативные, диджитальные и маркетинговые услуги, а также аутдор решения. Бизнес-юниты холдинга регулярно завоевывают престижные профильные награды и занимают призовые места в украинских и международных рейтингах: Effie Awards Ukraine, KIAF, WOW DONE AWARDS, Epica Awards и другие.