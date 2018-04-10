Аэропорт Жуляны станет базой для еще одной авиакомпании

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Для географии полетов авиакомпании в аэропорту Киев-Жуляны практически нет ограничений
Фото: аэропорт Киев/Facebook

Для географии полетов авиакомпании в аэропорту Киев-Жуляны практически нет ограничений

Украинская авиакомпания SkyUp решила выбрать аэропорт Киев-Жуляны своим базовым аэропортом.

Об этом рассказал гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий в интервью ato.ru, передает ЦТС.

По его словам, в последние годы аэропорт с удобной инфраструктурой стал пользоваться очень хорошим спросом со стороны пассажиров.

Хайнацкий также отметил, что для географии полетов авиакомпании в аэропорту практически нет ограничений.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Напомним, что в декабре 2017 года в авиакомпании отмечали, что SkyUp планирует выполнять рейсы из обоих столичных аэропортов - международного аэропорта Борисполь и Киев-Жуляны.

Отметим, что с июня на своей киевской базе в Жулянах венгерский лоукостер Wizz Air разместит третий самолет.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

 

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