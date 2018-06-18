Аэропорт Запорожье запустил электронную регистрацию пассажиров и багажа

Международный аэропорт Запорожье внедрил электронную систему регистрации пассажиров и багажа.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Для пассажиров это означает значительное ускорение обслуживания во время прохождения регистрации и отсутствие необходимости длительное время стоять в очередях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры смогут самостоятельно и заранее получить электронный посадочный талон без печати бумажного. После этого пассажиру остается зарегистрировать багаж, при его наличии. Электронный посадочный талон, как и его бумажный аналог, включает в себя все данные о посадочном месте в самолете, номере рейса и другую информацию о перелете пассажира. Также появилась возможность для пассажиров проходить все формальности по модели Fast Track, которая также ускоряет процесс посадки на самолет.

В пресс-службе добавляют, что на сегодняшний день практически все авиакомпании-партнеры Запорожского аэропорта, а это МАУ, LOT, Turkish Airlines, Motor Sich, SkyUp, Pegasus, Atlas Global, AzurAir, WindRose, YanAir, Bravo Airways, Anda Air, работают по новой системе.

При этом, аэропорт обращает внимание, что у каждой авиакомпании свои правила и сроки регистрации, поэтому рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с ними.

Напомним, что с 24 мая аэропорт Запорожье приостановил обслуживание рейсов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. 15 июня аэропорт возобновил работу.

В 2017 аэропорт Запорожье увеличил пассажиропоток на 26,5% - до 348,4 тыс. пассажиров.