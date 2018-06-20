Аэропорт Запорожье объявил о запуске первого рейса в Европу

Международный аэропорт Запорожье договорилось с авиакомпанией YanAir об обслуживании ее чартерных рейсов Запорожье - Барселона (Испания).





Об этом сообщили в пресс-службе администрации аэропорта.

Также отмечается, что это первый маршрут из Запорожья в Европу.

Чартерный рейс самолетом типа Boeing 737-400 запланирован на 20 июня. Также аэропорт сообщает о ведении переговоров с авиакомпанией SkyUp о запуске регулярных рейсов Запорожье – Барселона.

Напомним, в 2017 году аэропорт Запорожье увеличил пассажиропоток на 26,5% - до 348,4 тыс. пассажиров.