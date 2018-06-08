Аэропорт в Жулянах увеличил пассажиропоток в 1,5 раза

Аэропорт выполнил 2,9 тыс. рейсов на прилет и вылет

Международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского (Жуляны) в мае 2018 года увеличил пассажиропоток в 1,5 раза - до 230,8 тыс. пассажиров в сравнении с маем 2017 года.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах составило 223,2 тыс., на внутренних рейсах - 7,6 тыс. пассажиров.

Было выполнено 2,9 тыс. рейсов на прилет и вылет, что на 138% больше аналогичного периода 2017 года, из них международных рейсов – 2,5 тыс, внутренних - 426.

Наиболее популярными международными направлениями были Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Анкара (Турция), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Рим (Италия); Анталия (Турция), внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского установил рекорд по пассажиропотоку за один день, обслужив 11 тыс. человек.

Напомним, что аэропорт Киев в 2017 году обслужил 1,9 млн пассажиров, нарастив пассажиропоток на 64,2% в сравнении с 2016 годом.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные судна типа B-737, A-320.