Аэропорт в Жулянах увеличил инвестиции для расширения международного терминала

Аэропорт расширит основной терминал на 9,5 тыс. кв. м

Международный аэропорт Киев имени И. Сикорского (Жуляны) инвестирует в расширение терминала А 630 млн грн.

Об этом сообщили на Facebook-странице аэропорта.

Так, расширение площади терминала на 9,5 тыс. кв. м позволит увеличить его пропускную способность вдвое.

Ранее отмечалось, что аэропорт планирует инвестировать 500 млн грн в расширение терминала А в 2018-2019 годах.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотока занимает второе место в Украине. В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

За 9 месяцев текущего года аэропорт обслужил 2,1 млн пассажиров, что на 57,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.