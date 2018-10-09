Аэропорт в Жулянах с начала года обслужил более 2 млн пассажиров

Международный аэропорт Киев им. Игоря Сикорского в сентябре обслужил 307,5 тыс. пассажиров, что на 30,6% больше, чем в сентябре 2017 года. Всего за 9 месяцев текущего года воздушная гавань обслужила 2,1 млн пассажиров, что на 57,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Количество пассажиров на международных рейсах составило 299,5 тыс., на внутренних рейсах – 8 тыс. пассажиров. Количество рейсов в сентябре 2018 года составило 3 тыс. на прилет и вылет, что на 14,4% больше аналогичного периода прошлого года, из них международных рейсов – 2 тыс., внутренних – 487.

Наиболее популярные международные направления в сентябре 2018 года – Шарм-эль-Шейх, Варшава, Минск, Анкара, Анталия, Берлин, Франкфурт-на Майна; внутренние – Одесса, Запорожье, Львов

Отмечается, что количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах за 9 месяцев составило 2,1 млн, на внутренних рейсах – 65,6 тыс. пассажиров. Количество рейсов в январе-сентябре 2018 года составила 23 тыс. на прилет и вылет, что на 33,6% больше аналогичного периода 2017, из них международных рейсов – 19 тыс., внутренних – 3,5 тыс.", - говорится в сообщении.

Наиболее популярные международные направления с начала 2018 года - Минск, Варшава, Анталия, Анкара, Дубай, Шарм-эль-Шейх, Рим; внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотока занимает второе место в Украине. В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

Напомним, в августе аэропорт Киев обслужил 358,3 тыс. пассажиров, что на 54,9% больше, чем в августе прошлого года.