Аэропорт в Жулянах обслужил рекордное количество пассажиров за день

В Жулянах три дня наблюдался аншлаг

Международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского (Жуляны) установил рекорд по пассажиропотоку за один день, обслужив 11 тыс. человек.

Столько пассажиров аэропорт обслужил в день финала Лиги чемпионов 26 мая, сообщила пресс-служба аэропорта.

В целом, по данным аэропорта, с 25 по 26 мая аэропорт обслужил более 600 рейсов: 412 рейсов бизнес-авиации, 148 регулярных и 56 чартерных рейсов. В общей сложности в течение трех дней обслужено 29 тыс. пассажиров.

Также аэропорт Киев принимал самолет Boeing 737-406 с футболистами клуба Liverpool. Лайнер с игроками Real Madrid принимал аэропорт Борисполь.

Ранее сообщалось, что крупнейший аэропорт Киева Борисполь принял рекордное число пассажиров - почти 53 тыс. человек во время финала Лиги чемпионов.