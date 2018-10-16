Аэропорт в Жулянах допускает ограничение ночных полетов

Международный аэропорт Киев им. Игоря Сикорского допускает, что в ближайшее время могут быть наложены определенные ограничения на полеты в ночное время.

Об этом сообщил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский в интервью liga.net.

"Безусловно шумовые нагрузки сейчас есть, плюс – увеличилась высотность, а дома подступили ближе к аэропорту. Это факторы, которые в дальнейшем будут сдерживать развитие аэропорта", - рассказал он.

На вопрос, ведутся ли консультации по этому поводу с Госавиаслужбой Костржевский отметил, что сейчас уточняется карта шумов, которая покажет уровень шума на разных расстояниях и высотах. Эти данные будут проанализированы на возможное нарушение установленных санитарных норм.

"Если исследование покажет, что где-то есть нарушения, будет приниматься решение, каким образом его [шум - НВ] устранить или минимизировать", - подытожил он.

Отметим, что 6 сентября на портале Сервиса электронных петиций Киевского горсовета была опубликована петиция, в которой требовали запретить ночные взлеты и посадки самолетов в аэропорту Киев из-за шума.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотока занимает второе место в Украине. В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.