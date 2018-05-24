Аэропорт в Черновцах планируют отдать в частные руки

Международный аэропорт Черновцы предложили сдать в концессию, а также построить новый терминал.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Виктор Довгань по итогам переговоров в Черновцах с представителями Министерства транспорта Румынии, передает ЦТС.

Кроме того, в аэропорту планируют реконструировать взлетно-посадочную полосу за 500 млн грн.

"Первоочередная задача - это капитальная реконструкция взлетно-посадочной полосы (ориентировочная стоимость - 500 млн грн.) для обеспечения взлета-посадки крупных Боингов и Аэрбасов", - отметил Довгань.

По словам чиновника, местные власти оценивают потенциал зоны обслуживания аэропорта в ближайшие пять лет до 500 тыс. пассажиров в год. Поэтому необходимы новые инвестиции в развитие воздушной гавани.

"Первое - надо обязательно привлекать новых перевозчиков, ведь только одна авиакомпания МАУ и 1 регулярный рейс в день Черновцы-Киев - это мало для развития аэропорта.. Вторым приоритетом мы выделили строительство нового терминала на условиях государственно-частного партнерства. Единственный реальный выход - отдать в концессию аэропорт частному инвестору для его развития и эффективного управления", - резюмировал Довгань.

Отметим, что по итогам 2017 года аэропорт Черновцы обслужил 48,2 тыс. пассажиров. Это в 3,8 раза больше, чем в 2013 году, когда предприятие достигло исторического максимума по пассажиропотоку за годы независимости Украины.

Также сообщалось, что на аэропорт Черновцы нацелился румынский лоукостер.