Аэропорт Львов временно отказался от рейсов Yanair

Аэропорт Львов временно приостанавливал обслуживание рейсов авиакомпании Yanair из-за долгов.

Об этом пишет avianews.com.

"Аэропорт Львов неоднократно предупреждал авиаперевозчика о приостановке предоставления услуг по обслуживанию в случае невыполнения финансовых обязательств, предусмотренных договором. […] Нам жаль, что из-за невыполнения условий действующих договоров авиакомпанией Yanair пассажиры были вынуждены ощутить временные неудобства. Надеемся на то, что перевозчик в ближайшее время погасит задолженность перед аэропортом и будет способствовать дальнейшему совместному сотрудничеству и партнерским отношениям", - сказали в аэропоту.

В заявлении предприятия также указано, что аэропорт Львов возобновил предоставление услуг после того, как Yanair частично погасила долги за обслуживание. Размер долга в аэропорту не назвали.

Аэропорт Львов имени Даниила Галицкого расположен в 6 км от центра Львова на юго-запад от центра города. Пропускная способность аэропорта достигает 2 тыс. пассажиров в час, аэропорт способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.

Напомним, аэропорт Львов имени Данила Галицкого в январе-июне увеличилпассажиропоток на 50,9%, или на 219,9 тыс. пассажиров - до 651,5 тыс. в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Кроме того, аэропорт за один день смог обслужить почти 8 тыс. пассажиров, установив тем самым собственный рекорд.