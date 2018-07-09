Аэропорт Львов собрался возобновить рейсы в Вильнюс

Аэропорт Львов работает над возобновлением прямого авиасообщения с Вильнюсом.

Об этом рассказала директор предприятия Татьяна Романовская интервью львовскому изданию Твоє місто.

"У нас он был год назад, но компания МАУ его приостановила. Несмотря на это, спрос на рейс есть, о чем мы располагаем информацией по статистике по городу. Кроме того, во Львов приезжает много литовцев. То есть с открытием рейса процент литовцев увеличился, а его закрытие не повлияло на его уменьшение. Сейчас мы упорно работаем над тем, чтобы этот рейс вернулся в львовский аэропорт", - подчеркнула Романовская.

По ее словам, возобновление рейсов Львов-Вильнюс возможен не раньше зимы. "Пока трудно сказать, будет ли это уже этой зимой, или следующим летом", - сказала она.

Отмечается, что менеджмент аэропорта пытается договориться о запуске такого рейса с МАУ, но не отрицают возможного сотрудничества по данному вопросу с Wizz Air, Ryanair и Ernest.

Напомним, что 15 июня 2018 года МАУ открыла прямое регулярное воздушное сообщение между Одессой и Вильнюсом.