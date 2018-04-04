Аэропорт Львов нарастил пассажиропоток в полтора раза

В марте 2018 международный аэропорт Львов увеличил пассажиропоток на 49,9% в сравнении с мартом прошлого года - до 81,4 тыс. пассажиров.
Об этом сообщили на Facebook-странице аэропорта.
Рост пассажиропотока на международных рейсах составляет почти 60%. Кроме того, количество совершенных рейсов возросло на 26% - до 984.
В целом, за первый квартал 2018 пассажиропоток аэропорта увеличился на 47,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 240,7 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 33,6% - до 2845.
Аэропорт Львов имени Даниила Галицкого расположен в 6 км от центра Львова на северо-запад на территории города. Пропускная способность аэропорта достигает 2 тыс. пассажиров в час, аэропорт способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.
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