Аэропорт Львов нарастил пассажиропоток в полтора раза

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Количество рейсов увеличилось до 2845
Фото: Международный аэропорт Львов/Facebook

Количество рейсов увеличилось до 2845

В марте 2018 международный аэропорт Львов увеличил пассажиропоток на 49,9% в сравнении с мартом прошлого года - до 81,4 тыс. пассажиров.

Об этом сообщили на Facebook-странице аэропорта.

Рост пассажиропотока на международных рейсах составляет почти 60%. Кроме того, количество совершенных рейсов возросло на 26% - до 984.

В целом, за первый квартал 2018 пассажиропоток аэропорта увеличился на 47,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 240,7 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 33,6% - до 2845.

Аэропорт Львов имени Даниила Галицкого расположен в 6 км от центра Львова на северо-запад на территории города. Пропускная способность аэропорта достигает 2 тыс. пассажиров в час, аэропорт способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.Фото: міжнародний аеропорт Львів

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