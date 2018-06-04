Аэропорт Львов нарастил пассажиропоток в полтора раза

За январь-май пассажиропоток аэропорта увеличился на 51,2%

Международный аэропорт Львов в мае 2018 года увеличил пассажиропоток на 52,9% (45,8 тыс. пассажиров) в сравнении с маем прошлого года - до 132,3 тыс. пассажиров.

Об этом сообщили на Facebook-странице аэропорта.

При этом количество выполненных рейсов увеличилось на 29,6% (на 300) - до 1 315 рейсов в сравнении с маем прошлого года.

В целом за январь-май пассажиропоток увеличился на 51,2% (161,8 тыс.) - до 477,7 тыс. пассажиров. Количество рейсов выросло на 32,1% - до 5 289.

Отметим, что за апрель этого года пассажиропоток аэропорта увеличился на 57% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 104,7 тыс. пассажиров.

Аэропорт Львов имени Даниила Галицкого расположен в 6 км от центра Львова на северо-запад на территории города. Пропускная способность аэропорта достигает 2 тыс. пассажиров в час, аэропорт способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.