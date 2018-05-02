Аэропорт Львов нарастил пассажиропоток почти на 60%

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В целом, за январь-апрель 2018 года пассажиропоток вырос на 50,6%
Фото: аеропорт Львов/Facebook

В целом, за январь-апрель 2018 года пассажиропоток вырос на 50,6%

В апреле 2018 года объем пассажирских перевозок международного аэропорта Львов увеличился на 57% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 104,7 тыс. пассажиров.

Об этом сообщили на Facebook-странице аэропорта.

Количество совершенных рейсов составило 1129, что на 31,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (861).

В целом, за январь-апрель 2018 года пассажиропоток вырос на 50,6% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года (229,4 тыс. пассажиров) - до 345,4 тыс. человек.

Количество рейсов за соответствующий период увеличилось на 32,9%, - с 2990 до 3974.

В аэропорту отмечают, что такие показатели стали возможными благодаря открытию новых направлений авиакомпаниями Wizz Air и Ernest Aиrlиnеs в города Италии, Германии и Польши.

Отметим, что в марте аэропорт Львов увеличил пассажиропоток на 49,9% в сравнении с мартом прошлого года - до 81,4 тыс. пассажиров.

Аэропорт Львов имени Даниила Галицкого расположен в 6 км от центра Львова на северо-запад на территории города. Пропускная способность аэропорта достигает 2 тыс. пассажиров в час, аэропорт способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.

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