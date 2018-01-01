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Аэропорт Львов нарастил пассажиропоток

Сегодня, 11:34
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Авиаперевозками в ноябре воспользовалось 124,9 тыс. пассажиров

Фото: аэропорт Львов/facebook

Международный аэропорт Львов им. Данила Галицкого в январе-ноябре 2018 года увеличил пассажиропоток на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - до 1,5 млн человек.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице аэропорта.

Количество рейсов в январе-ноябре возросло на 28,3% - до 14,1 тыс. (11 тыс.).

Авиаперевозками в ноябре воспользовалось 124,9 тыс. пассажиров (109,1 тыс. международных, 15,8 тыс. внутренних), что на 57,1% больше, чем в ноябре-2017 (79,5 тыс.).

Количество совершенных в ноябре рейсов достигло 1,2 тыс. (1 тыс. международных, 200 внутренних), что на 31,4% больше, чем в ноябре прошлого года (940 тыс.).

Аэропорт Львов имени Даниила Галицкого расположен в 6 км от центра Львова к юго-западу от центра города. Пропускная способность аэропорта составляет 2 тыс. пассажиров в час, аэропорт может обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.

Теги:   Аэропорт Пассажиропоток Львов

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