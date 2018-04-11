Аэропорт Киев увеличил пассажиропоток на 56,6%

Наиболее популярные международные направлениями были Дубай, Минск, Анкара, Варшава, Будапешт, Рим, Мемминген

Международный аэропорт Киев имени Игоря Сикорского увеличил пассажиропоток на 56,6%в сравнении с мартом 2017 года - до 155,7 тыс. пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах составляет 149,4 тыс. пассажиров, а на внутренних рейсах - 6,3 тыс.

Количество рейсов в марте составило почти 2 тыс. на прилет и вылет, что на 29,8% больше аналогичного периода 2017 года, из них международных рейсов – 1,6 тыс., внутренних - 364.

Наиболее популярные международные направлениями были Дубай (ОАЭ), Минск (Беларусь), Анкара (Турция), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Рим (Италия), Мемминген (Германия), внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.

Напомним, что аэропорт Киев в 2017 году обслужил 1,9 млн пассажиров, нарастив пассажиропоток на 64,2% в сравнении с 2016 годом.

Кроме того, в феврале этого года аэропорт увеличил пассажиропоток на 51,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 130,8 тыс. пассажиров.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные судна типа B-737, A-320.